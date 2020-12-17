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Шоу-бизнес

«На ОрейрУ нет денег»: Стас Костюшкин остроумно открестился от измены жене

9:23 17 декабря 2020
Стас Костюшкин

Певец и поэт, бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин оригинально открестился от приписываемого ему романа с актрисой, певицей и моделью Натальей Орейро.

«Товарищи, категорически заявляю, у меня сейчас на ОрейрУ нет денег», — пишет Костюшкин в Instagram, комментируя публикации о его якобы измене жене. Ответ певца можно считать трендовым — в последнее время представители шоу-бизнеса активно жалуются на сокращение доходов в связи с пандемией коронавируса.

Стас Костюшкин женат на Юлии — бывшей танцовщице группы «Чай вдвоем». Это у него третий брак.

Юлия Костюшкина в 1997 году была абсолютной чемпионкой мира по акробатике, она — трижды чемпионка России по этому виду спорта.

Стас и Юлия поженились в 2006 году. Они воспитывают двоих детей — Богдана и Мирона.

Недавно певец выложил в соцсеть достаточно откровенное видео из бани — Стас с компанией приятелей, на которых из одежды были только шапки для сауны, устроили танцы.

Фото Стаса Костюшкина из социальных сетей.

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