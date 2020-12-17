27.78 / 28.04 33.69 / 34.15
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Как ровесницы»: София Ротару блеснула поразительной внешностью на фото с коллегой

9:36 17 декабря 2020
Ротару

Многие участники недавних съемок «Песни года» в Москве были удивлены, увидев 73-летнюю Софию Ротару, которая выглядит очень моложаво и совсем не похожа на пожилую женщину.

Коллеги народной артистки терялись в догадках: что это такая генетика, или удачная пластика.

Певица Катя Лель опубликовала в своем Instagram фото с «Песни года — 2003», на котором 29-летняя Лель и 56-летняя Ротару выглядят как ровесницы.

«Благодарю за такую волшебную фотографию с моей любимейший», — написал Лель.

Фанаты артистки оставили восторженные комментарии.

Напомним, София Ротару участвует в фестивале «Песня года» с самого его основания, пропустив всего один раз в 2018 году. По словам организаторов, в этом году Ротару выступала бесплатно. Она приехала по приглашению своего друга Игоря Крутого.

Фото Instagram/katyalelofficial

379

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Кернес

Кернес умер

«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер