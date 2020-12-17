«Как ровесницы»: София Ротару блеснула поразительной внешностью на фото с коллегой

Многие участники недавних съемок «Песни года» в Москве были удивлены, увидев 73-летнюю Софию Ротару, которая выглядит очень моложаво и совсем не похожа на пожилую женщину.

Коллеги народной артистки терялись в догадках: что это такая генетика, или удачная пластика.

Певица Катя Лель опубликовала в своем Instagram фото с «Песни года — 2003», на котором 29-летняя Лель и 56-летняя Ротару выглядят как ровесницы.

«Благодарю за такую волшебную фотографию с моей любимейший», — написал Лель.

Фанаты артистки оставили восторженные комментарии.

Напомним, София Ротару участвует в фестивале «Песня года» с самого его основания, пропустив всего один раз в 2018 году. По словам организаторов, в этом году Ротару выступала бесплатно. Она приехала по приглашению своего друга Игоря Крутого.

Фото Instagram/katyalelofficial

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