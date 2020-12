Гвен Стефани удивила похожим на рождественскую елку нарядом

В финале 19-го сезона шоу «Голос» (The Voice) на американском телеканале NBC певица Гвен Стефани, которая недавно объявила о своей помолвке, впечатлила необычным образом.

51-летняя Гвен, которая является одной из судей, выступила вместе с 15-летним финалистом шоу Картером Рубином, исполнив рождественский хит You Make It Feel Like Christmas. Стефани была в сшитом на заказ наряде от американского дизайнера Кристиана Сириано. На его создание модельера вдохновила рождественская елка. На Гвен был сексуальный короткий топик и пышная длинная юбка из тюля изумрудно-зеленого цвета. Юбку украшали ярко-красные детали из лент.

Как сообщает New York Post, подопечный Гвен Картер Рубин позже был объявлен победителем шоу. Он сумел обойти в финале двух членов команды жениха Стефани Блейка Шелтона.

