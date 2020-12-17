«Я не Федя, я Максим»: певец Фадеев попал в конфуз

Российский певец и композитор Максим Фадеев попал в курьезную ситуацию, просмотрев видео трехлетней давности и возмутившись тем, что другой певец — Дмитрий Гусаков (GOODY) — не знает известного итальянского кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини.

«Я не знаю, что и сказать… „Это суши такие Феллини…“ Скажите мне, что происходит? Это кто? Мы среди кого живем? Большой привет министру образования!» — таким комментарием Фадеев сопроводил выложенный в Instagram фрагмент программы «Давай поженимся», участником которой был Гусаков. Так, ведущая спросила у певца, любит ли он Феллини. В ответ и последовал пассаж с суши.

Вслед за публикацией этого поста в комментариях развернулась дискуссия. Так, один из фолловеров, подключившийся к дискуссии, упомянул о «габаритах» Фадеева и назвал его «Максимом», на что получил ответ от композитора. Следует разъяснить, что в передаче, которую посмотрел Фадеев, принимали участие дамы пышных форм.

Позже Фадеев признался, что оконфузился, и назвал себя «дураком».

Тем временем на эту историю отреагировал и рэпер GOODY, как-то шокировавший зрителей фразой: «Я никогда не занимался музыкой и даже не знаю нот». Он, кстати, в юности играл в юношеской команде «Зенит», потом занялся бизнесом, а затем заинтересовался музыкой и телевидением.

В сториз в его Instagram есть несколько «ответок» на ситуацию с Фадеевым, в которых рэпер высмеивает «знатоков Феллини».

Напомним, что осенью этого года Фадеев по предложению СБУ был внесен в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.

Фото Максима Фадеева из соцсетей.

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