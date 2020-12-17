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Шоу-бизнес

«Возраст дает о себе знать»: Надежда Бабкина обмякла в лифте

11:21 17 декабря 2020
Надежда Бабкина

Известная российская артистка Надежда Бабкина, которая несмотря на свой довольно зрелый возраст, продолжает петь и сниматься в шоу, опубликовала в Instagram фото в конце рабочего дня.

На снимке уставшая Бабкина сидит на полу лифта, рядом находится ее телефон.

«К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя!», — написала 71-летняя певица.

Комментаторы сочувствуют артистке, призывают ее больше отдыхать и дают советы, как восстановиться.

Больше всего лайков получили такие комментарии.

Напомним, весной Бабкина тяжело болела коронавирусом. Ее даже вводили в медикаментозную кому и подключали к ИВЛ. Из медикаментозного сна актриса вернулась с позитивным настроем.

Фото Instagram/ngbabkina

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«Возраст дает о себе знать»: Надежда Бабкина обмякла в лифте

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