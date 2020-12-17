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Шоу-бизнес

«Мексиканская Ким Кардашьян» умерла в 29 лет из-за неудачной операции по коррекции формы ягодиц

13:30 17 декабря 2020
Джоселин Кано

Модель, модный дизайнер и звезда Instagram Джоселин Кано, которую прозвали «мексиканской Ким Кардашьян», умерла в возрасте 29 лет. О ее смерти сообщила в соцсетях подруга-блогерша Лира Мерсер.

Как пишет издание The Sun, смерть наступила из-за неудачно проведенной пластической операции по коррекции формы ягодиц, которую модель поехала делать в Колумбию.

Поселившаяся в Калифорнии Джоселин, у которой более 12,8 миллионов подписчиков, во второй раз решила сделать так называемый липолифтинг Brazilian Butt Lift — увеличение и подтяжку ягодиц с помощью инъекций собственного жира. Такая процедура становится все более популярной, хотя это уже не первое сообщение о ее летальном исходе. Если инъекция будет проведена неправильно, это чревато жировой эмболией: жир попадает в кровоток и закупоривает сосуды.

Фото Instagram

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