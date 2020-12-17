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Шоу-бизнес

«Тину осы покусали»: Кароль на фото с шоу «Голос країни» смутила зрителей

14:52 17 декабря 2020
Тина Кароль

Телеведущий Юрий Горбунов опубликовал в Instagram фото новых тренеров 11 сезона шоу «Голос країни».


Фанаты ведущего раскритиковали артистов. В основном, досталось женщинам. Комментаторы считают, что певица Надя Дорофеева старается копировать свою коллегу Веру Брежневу. Фото Тины Кароль назвали кошмарным, предположили, что ее лицо покусали осы.

У себя в Stories Кароль тоже опубликовала фото со съемок новогодней программы.

Ранее в сети критиковали внешний вид Нади Дорофеевой.

Фото Instagram/gorbunovyuriy, instagram.com/stories/tina_karol

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