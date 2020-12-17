Популярного певца едва не убила любовь к морепродуктам

Популярный британский певец Робби Уильям едва не умер из-за чрезмерного употребления в пищу морепродуктов. Как сообщает издание Daily Mirror, из-за того, что 46-летний музыкант в больших количествах ел осьминогов, кальмаров, тунца, у него началось отравление содержащейся в них ртутью. И, если бы он вовремя не внес изменения в свою диету, он мог бы тяжело заболеть и даже умереть. Избыток ртути может привести к раку кожи и заболеваниям легких.

«Я ел рыбу дважды в день, и у меня было сильнейшее отравление ртутью, которое доктор когда-либо видел», — говорит Робби. Он вспоминает, что первой его мыслью было: «Я выиграл! У меня сильнейшее… Вы сказали сильнейшее? Спасибо. Я буквально выиграл первый приз за ртуть», — пошутил он.

Робби не догадывался о грозящей ему опасности, пока не сдал анализы по настоянию своей жены-актрисы Айды Филд. Уильямс говорит, что сделал это потому, так его супруга — невротик, которая постоянно делает все виды тестов.

Сейчас певец сидит на веганской диете.

Морепродукты способны накапливать в своих тканях ртуть и метилртуть — высокотоксичное соединение, способное вызывать тяжелые болезни с поражением нервной системы. Способность к накоплению соединений ртути у разных морепродуктов не одинакова. Долгоживущие рыбы и хищники содержат в себе больше ртути, чем, например, моллюски.

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