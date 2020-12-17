"Я так больше не могу": хейтеры довели "старуху" Седокову до истерики

Бывшая солистка «ВИА-Гры» Анна Седокова, которой часто достается от хейтеров в сети, не сдержалась и разрыдалась из-за новых нападок. Ее обидело то, что в 38-й день рождения ее атаковали гневными комментариями, обзывая «толстой старухой», досталось и ее молодому мужу — баскетболисту Янису Тимма.

Седокова опубликовала в сети видео, в котором рыдая обратилась к подписчикам.

«Я так больше не могу, ну правда, сколько можно… Мне кажется, этого уже достаточно», — в слезах говорит Седокова.

Особо ее задели комментарии о неудачах в спорте Яниса. Обидчице Анна решила ответить лично.

«Привет, это старуха. Старуха, которая два года мечтала лишь о том, чтобы команда стала лучше. Старуха болела баскетболом и делала все, что в ее силах, чтобы его узнали и полюбили другие. Я каждую секунду проживала с клубом, хотя со мной даже ни разу не поздоровалось руководство. Столько злости, столько агрессии, что я больше не могу. Старость, наверное. Я живой человек, и игроки тоже. За все два года, когда Янис играл с переломом, с температурой, нас не поддержал ни один человек… Я никогда не видела столько ненависти!», — возмущается Анна.

Напомним, роман Анны с женатым на тот момент Янисом вызвал бурю осуждения. Из-за критики Седокова даже поправляла здоровье в клинике.

В сентябре этого года Анна и Янис сыграли свадьбу.

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