Андрей Саминин: «Однажды пес ухватил меня за мягкое место»

На ICTV стартовала премьера шестого сезона детективного сериала «Пес». После популярности пяти предыдущих сезонов новость о продолжении была ожидаемой, признается актер Андрей Саминин. В детективе он сыграл одну из главных ролей — рассудительного следователя Алексея Леонидова. Андрей говорит, что в жизни во многом похож на своего героя, хотя и не так эксцентричен. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» актер рассказал о съемках во время карантина, самом сложном периоде жизни и знакомстве с Томом Крузом.

«Для моего персонажа размахивать кулаками — крайне непринятое занятие»

— Андрей, не устали за столько лет от своего героя?

— Если бы мне пришлось играть его каждый день в течение шести лет, то это было бы трудно. Но, знаете, для актера самое главное — хорошие партнеры, а у нас собралась отличная компания, с которой скучно не бывает. Это уникальный случай — такое бывает очень редко, чтобы все друг друга понимали с полуслова, а у нас совпадают даже чувство юмора и стиля.

— Леонидов похож на вас?

— Отношение к семье, женщине — в этом есть сходство. Но чтобы сценарий был интересен, Леонидову придумывают странные выходки и увлечения. Вот тут он на меня не очень похож. Кстати, в новом сезоне «Пса» гораздо больше экшена, чем прежде. У меня была сцена, в которой Леонидов старался походить на Максимова. Подражая главному герою, лезет в драку. Для моего персонажа размахивать кулаками — крайне непринятое занятие. За все шесть сезонов, наверное, это самый яркий момент участия Леонидова в драке.

— Для вас это не приятно?

— Каждый пацан проходил драки в детстве и юности. Не обошло это и меня. Но вот сейчас не скажу, что кидаюсь с кулаками на обидчиков. По крайней мере, пока у меня не было повода решать проблему с помощью кулаков.

— Как складываются ваши отношения с Псом?

— Сейчас он меня уже не кусает — я научился правильному поведению с собакой. Кстати, Мухтар, который играет Пса с четвертого сезона, ни разу меня не кусал. А вот с Графом такое случалось — именно он снимался в первых сериях «Пса». Помню, когда мы только начинали снимать, Граф ухватил меня за мягкое место. Но я на него ничуть не обиделся, потому что это случилось по моей вине. Я ему помешал исполнить задачу и побежал впереди его. Вот он меня чуть-чуть и отодвинул в сторону (смеется).

Кадр из сериала «Пес»

— У вас в семье есть собака?

— Только две кошки, и третья еще приходит покушать. О собаке я задумывался. Дочка очень хочет завести домашнего питомца, да и жена не против. Но нас пока останавливает «дружба» между кошками и собакой. Я с семьей живу в частном доме, и там иметь собаку, как говорится, сам Бог велел. Но у нас очень плотный рабочий график. Моя жена, Леся Самаева, тоже актриса, и нас часто целые дни не бывает дома. А собаку нужно выгуливать, обеспечивать ей уход. Так что пока остановимся на сериальных.

«Роль Павки Корчагина в китайском фильме стала судьбоносной»

— Вам пришлось сниматься во время пандемии.

— Да, и мы на съемках соблюдали все правила безопасности. Я как гражданин ответственный ношу маски, мою постоянно руки. Не отношусь к той группе людей, которые верят в теории заговоров и не признают факт существования реальной угрозы. Да, сейчас мы все находимся в экстремальных условиях, но это надо пережить, понимая, что такая ситуация не будет длиться десятилетиями.

— Как вы пережили строгую изоляцию?

— Наверное, нам с семьей было полегче — живем в доме, где открытое пространство, есть куда выйти. И лес рядом, поле. Так что гуляли, дышали воздухом, ездили на велосипедах. Я преподаю на актерском курсе Дмитрия Богомазова в театральном, поэтому во время карантина у меня часто были онлайн-занятия со студентами. Конечно, актеру трудно ничего не делать и сидеть дома. Наверное, как и многим. Помню, наступил период, когда уже не мог просто потреблять информацию, хотел уже сам что-то делать. Это было в конце весны, когда время тянулось особенно долго.

— Своей судьбоносной картиной вы называете китайский фильм «Как закалялась…», где сыграли роль Павки Корчагина. Как вы туда попали?

— Это была моя дебютная работа, и она действительно стала судьбоносной. Знаю, что на роль Павки пробовалось много актеров. В Китае двадцать лет назад это была очень популярная книга. Съемочная группа была из Китая, сценарист и актеры наши. Я очень старался, чтобы пройти пробы. У меня было пять сцен, где предстояло показать разные возрасты: юность героя, средний возраст, период перед смертью.

Шел 1999 год, когда практически ничего не снималось. Разве что сериал Анатолия Матешко «День рождения Буржуя». На Киностудии имени Довженко было полное затишье и безденежье. И тут приезжают китайцы. Конечно, к ним на пробы рвануло огромное количество актеров со всей Украины. Фильм делали к 50-летию Китайской Народной Республики — большая дата, к которой нужно было снять 20 серий. Кстати, со своей супругой я познакомился именно на этих съемках. Так что для меня они стали судьбоносными. Фильм прошел с большим успехом на китайском телевидении, его даже ставили несколько раз подряд в эфир.

— После премьеры вы сразу стали популярны?

— Такое бывает только в голливудских фильмах, когда просыпаешься с обрушившейся на тебя славой. Со мной ничего подобного не произошло. Помню, как-то весной меня пригласили в Китай на открытие Паралимпиады. У меня не было зажигалки, и я попросил у прохожего подкурить. Заметил, как тот сначала спокойно дал зажигалку, затем, присмотревшись ко мне, восторженно вскрикнул и начал на всю улицу кричать: «Это Павел!» Все происходило в Шанхае на большой площади, где стоит телевизионная вышка. Ко мне сбежалась огромная толпа людей, между ними сначала был спор, точно ли это Павел, как он смог оказаться в Китае? Потом, разобравшись, все начали фотографироваться. Это одно из самых ярких воспоминаний о той поездке.

Кадр из сериала «Пес»

— Известно, что именно вашим голосом говорит любимый многими Кот из мультфильма «Шрек».

— В оригинальной версии его озвучивал Антонио Бандерас. Мне же надо было говорить тембром, максимально на него похожим. На самом деле, это очень интересно, ведь кот не просто мурлыкал, а имел свой характер — хвастливый и в то же время мягкий. Антонио передал это голосом блестяще! Изначально мне пришлось изрядно потрудиться, ведь у Бандераса все-таки ниже голос по своей фактуре. В то время моя старшая дочь была еще маленькой и очень ждала выхода мультфильма. Все время спрашивала: «Папа, ну когда уже будет твой Кот». По-моему, она осталась довольна.

«Том Круз тщательно отслеживает голоса для дубляжа своих картин. Полагаю, я ему понравился»

— Долгое время вы были «официальным голосом» Тома Круза в Украине.

— Да, уже несколько лет, как передал свои полномочия. Слишком много времени занимают съемки «Пса», театр и студенты. Съемки и параллельное озвучивание — настоящая гонка, от которой со временем устаешь. Поэтому я поблагодарил людей, с которыми работал, и попросил отпустить меня в отпуск. Кстати, Том Круз — один из немногих актеров, который тщательно отслеживает голоса для дубляжа своих картин в мире. Когда утверждали меня на роль актера дубляжа, Том сам давал комментарии на счет моего голоса. Полагаю, в результате я ему понравился. Но для меня это настолько далеко и неосязаемо, что я к этому отношусь с юмором.

— Ваша дочь снималась в кино, когда была подростком.

— Сейчас Мария учится в Киево-Могилянской академии на факультете международных отношений. Раньше хотела быть моделью, но мы ей сказали, что этим она может заниматься в любое время. Надо быть еще кем-то. Сейчас дочь на втором курсе, в основном, учится онлайн. Я не считаю, что это хорошо. Думаю, со мной согласятся все, потому что это совершенно неэффективное обучение. Но таковы нынешние условия.

— Как полагаете, изменится мир театра после пандемии?

— Я об этом часто думаю. Ведь пьесы, которые актеры играют на пустой зал, — уже не театр. А когда в театр в силу обстоятельств дозированно пускают зрителей, уже не та реакция, не та атмосфера. В одиночестве человек может и книгу почитать, и сериал посмотреть. В театр он идет, чтобы побыть среди других. Это коллективное восприятие. Поэтому, полагаю, после всего, что мы сейчас переживаем, зрители вновь вернутся в театр, и зал будет полон.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что интересного увидят зрители во втором сезоне популярного украинского сериала-антологии «Перші ластівки. Zалежні».

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