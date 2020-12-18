Том Круз закрутил роман с партнершей по новому фильму «Миссия невыполнима»

58-летний голливудский актер Том Круз, у которого не было серьезных отношений после того, как в 2012 году он развелся со своей третьей женой Кэти Холмс, закрутил новый роман. По данным газеты The Sun, американская звезда встречается с 38-летней британской актрисой Хейли Этвелл. Они вместе снимаются в картине «Миссия: невыполнима 7».

Том и Хейли почувствовали влечение друг другу с первого же дня знакомства и теперь, по информации издания, они практически неразлучны и совершенно счастливы.

Этвелл наиболее известна по роли агента Пегги Картер в фильмах серии «Мстители» — «Первый мститель», «Первый мститель: другая война», «Мстители: Эра Альторна». Ранее она встречалась с моделью Эваном Джонсом.

Хейли гордится своей пышной фигурой, хотя в 2008 году, во время съемок в фильме «Возвращение в Брайдсхед» продюсер Харви Вайнштейн, против которого впоследствии были выдвинуты многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, заявил, что она выглядит «жирной свиньей» на экране и посоветовал поменьше есть. Актриса Эмма Томпсон, также снимавшаяся в фильме, выступила в защиту Хейли, назвав Вайнштейна женоненавистником и обвинив его в буллинге.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Том Круз сорвался на подчиненных из-за несоблюдения ими правил социальной дистанции, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Фото Daily Mail

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