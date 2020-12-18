Валерия Леонтьева на сцене атаковал танцующий мужчина

Для певца Валерия Леонтьева запись новогоднего концерта отметилась неприятным инцидентом. Когда 71-летний Леонтьев зажигал под свой вечный хит «Казанова», на сцену забрался один из зрителей. Мужчина был навеселе и предложил Леонтьеву устроить танцевальный баттл. Видео приводит Telegram-канал Super.ru.

Дебошир хотел продемонстрировать отличную спортивную форму и поразить зрителей своими шпагатами, но алкоголь дал о себе знать. Оказавшись у края сцены, мужчина с громкой бранью рухнул вниз на зрителей.

Повторно проникнуть на сцену хулигану не позволила охрана. Мужчину оттеснили из фан-зоны. Организаторы извинились перед певцом, стычка двух «казанов» в новогоднем эфире не появится.





Напомним, Леонтьев заявлял, что в 2020 году планирует покинуть сцену. Выступления перед публикой певец назвал «вредной привычкой». Впрочем, вскоре Валерий объяснился, что это была такая шутка, и завершать музыкальную карьеру он не планирует.

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