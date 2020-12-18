Умер актер, сыгравший одного из культовых персонажей в "Звездных войнах"

В четверг, 17 декабря, в Лондоне в возрасте 75 лет скончался британский актер Джереми Буллок, прославившийся тем, что сыграл одного из культовых персонажей «Звездных войн». Это охотник за головами Боба Фетт. Миллионы поклонников космической саги знают его также хорошо, как Хана Соло, Дарта Вейдера, Люка Скайуокера, Оби-Вана Кеноби, Йоду и других.

Буллок впервые сыграл Боба Фетту в пятом эпизоде «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар» (1980 год). Затем он появился в шестом эпизоде «Возвращение джедая» (1983 год) и третьем эпизоде «Месть ситхов» (2005 год).

Охотник за головами Боба Фетт

Джереми снялся в небольших ролях в паре десятков других популярных фильмов. Например, он появлялся в трех картинах о Джеймсе Бонде — «Шпион, который меня любил», «Только для твоих глаз», «Осьминожка». Также у него были небольшие роли в известных фильмах «О, счастливчик!» и «Мария — королева Шотландии».

Роль в "Звездных войнах" стала главной в карьере Буллока, хотя его лица зрители не видели

У Буллока остались жена, трое детей и десять внуков. Причины смерти актера не называются, однако известно, что на протяжении многих лет он боролся с болезнью Паркинсона. Джереми Буллок скончался в лондонской больнице Святого Георга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти актера Дэйва Проуза, который сыграл Дарта Вейдера. Он умер в возрасте 85 лет.

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