«Чувиха Раневскую дает»: Лолита со скамейкой в троллейбусе разыграла коллег

Певица Лолита Милявская жестоко разыграла и пассажиров троллейбуса, и коллег-музыкантов. Замаскировавшись под городскую сумасшедшую, Лолита пыталась затянуть в салон троллейбуса уличную скамейку. Кондуктор бурно возмущалась, пассажирка пыталась огрызаться, а находившиеся в транспорте снимали бесплатное фрик-шоу на телефоны.

Повторно шутка «зашла», когда Лолита опубликовала соответствующее видео у себя в Instagram. Певец Александр Буйнов, судя по всему не узнал героиню видео, а потому присоединился к возмущениям. «Чувиха Раневскую дает», — прокомментировал Буйнов, намекая на известную цитату Фаины Раневской об «Идиоте» и троллейбусе.

Комментарий Буйнова вышел в топы по «лайкам». А потом певцу и другим не понявшим юмора намекнули, что стоит тщательнее присмотреться к «безумной» пассажирке.

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