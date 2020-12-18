«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

Романтическое шоу «Холостячка» в шаге от финала. За сердце Ксении Мишиной продолжают бороться Александр Эллерт и Алексей Тригубенко. А сама Ксения так тонко намекнула, кому симпатизирует, что у зрителей больше не осталось сомнений по поводу итогов программы.

«Как в детстве, когда впервые нужно выйти на сцену детского садика, чтобы рассказать стишок, завтра я сделаю выбор перед всей страной. Страшно ли мне?! Нет. Я не боюсь жить, не боюсь любить, не боюсь доверять… Главный вывод который мне подарила судьба на этом проекте: не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой», — заявила Ксения.

Из очень осторожных формулировок Мишиной ее подписчики вынесли однозначный вывод.

Ранее Мишина возразила тем, кто счел симпатию к Александру Эллерту ошибкой. «Сердце не может ошибаться», — ответила на это Ксения.

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