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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Корона" Джиллиан Андерсон рассталась со спутником жизни

9:18 18 декабря 2020
Джиллиан Андерсон и Питер Морган расстались

Популярная голливудская актриса Джиллиан Андерсон рассталась с британским сценаристом Питером Морганом после четырех лет совместной жизни. Они не состояли в официальном браке. В откровенном интервью, которое опубликовали «ФАКТЫ», 52-летняя Андерсон объяснила, почему не стремилась замуж за Моргана, а до него — за бизнесмена Марка Гриффитса, который является отцом двоих ее сыновей.

Джиллиан и Питер пока не комментирует свое решение. Как пишет The Daily Mail, они были одной из самых заметных пар в британском шоу-бизнесе. Что стало причиной разрыва, пока не ясно.

Морган и Андерсон вместе работали над созданием четвертого сезона сериала «Корона», который сейчас бурно обсуждается в соцсетях. Питер стал одним из авторов сценария, а Джиллиан сыграла Маргарет Тэтчер.

Фото Getty Images

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