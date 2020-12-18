Леся Никитюк «помыла голову в зал» и уподобилась Олегу Виннику

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась фоловерами видео, записанным в зале, где она занимается на тренажере.

«Знакомая ситуация?» — комментирует видео в Instagram Леся.

Часть видео — в замедленном воспроизведении: длинные волосы телеведущей эффектно развиваются, а сама она хохочет. Потом делает несколько движений головой, как рокер на сцене, мотающий волосами.

Ведущая «Ексклюзива» в «Ранок з Україною» Виктория Маре, занимавшаяся вместе с Лесей, в комментариях пошутила, что Никитюк не зря помыла голову перед походом в тренажерный зал.

А одна из фолловеров заметила, что на этом видео Леся Никитюк напоминает ей… популярного певца Олега Винника.

Ранее сообщалось, что Лесю Никитюк, как и Тину Кароль, «сватают» в новый сезон «Холостячки» — нынешний сезон, в котором выбирает себе пару актриса Ксения Мишина, подходит к концу.

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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