Концерт скандального Моргенштерна объявили в Украине

Российский рэпер Моргенштерн после скандала на концерте в Минске собирается приехать еще и в Украину. Сольные выступления рэп-исполнителя состоятся в Киеве 3 июня, в Харькове 4 июня и в Запорожье 6 июня.

Моргенштерн (Алишер Валиев) известен своими экстравагантными выходками (получение премии «Женщина года», фото в стиле ню, «сливы» информации). Организаторы пообещали, что в Украину рэпер тоже привезет хайп и скандал.

Напомним, в музыкальной сфере «творчество» Моргенштерна называют безвкусицей, а также упрекают рэпера в том, что для него главное — эпатаж, а не музыка.

Фото morgen_shtern/Instagram

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