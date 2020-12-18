27.82 / 28.07 33.84 / 34.28
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Целующая себя Канделаки сообщила о вложенных «в свою красоту» миллионах рублей

0:38 19 декабря 2020
Тина Канделаки

Российская телеведущая грузинского происхождения Тина Канделаки призналась, что вложила в свою красоту «весь опыт и миллионы рублей».

Канделаки обещает поделиться своим опытом, завлекая подписчиков уверениями, что ее путь «можно пройти всего за год». Свой пост в Instagram она иллюстрирует фотографией с зеркалом.

«Что я вижу, когда смотрю в зеркало? Вижу женщину, которой нечего скрывать под макияжем и оверсайз худи… Но так было не всегда. Мне не повезло с генетикой. Я из тех, кто от одного взгляда на сладкое набирает вес. Цена того, что есть у меня сейчас — 20 лет борьбы за свою красоту и счастье. Срывы, откаты, испорченные кожа и волосы», — пишет Канделаки и добавляет, что занималась своей красотой не «из-за, а для».

«Для того, чтобы не одна я говорила: „Счастливая и красивая женщина“, когда смотрю в зеркало. В свои 45 я кайфую от себя больше, чем в 35 и даже чем в 25 лет!» — пишет Канделаки и упоминает «миллионы рублей, вложенные в красоту».

Ранее Тина Канделаки обвиняла американскую певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах на одной из вечеринок. «Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев», — откровенничала телеведущая в соцсетях.

Фото Тины Канделаки из социальных сетей.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

Василий Ломаченко

Ломаченко назвал виновных в своем поражении от Лопеса

Неля Погребицкая

«Сегодня будешь моей. Я тебя разорву»

Анна Седокова

Выставляющая все напоказ даже после нервного срыва Седокова отказалась «жить, как в СССР»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер