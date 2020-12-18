Целующая себя Канделаки сообщила о вложенных «в свою красоту» миллионах рублей

Российская телеведущая грузинского происхождения Тина Канделаки призналась, что вложила в свою красоту «весь опыт и миллионы рублей».

Канделаки обещает поделиться своим опытом, завлекая подписчиков уверениями, что ее путь «можно пройти всего за год». Свой пост в Instagram она иллюстрирует фотографией с зеркалом.

«Что я вижу, когда смотрю в зеркало? Вижу женщину, которой нечего скрывать под макияжем и оверсайз худи… Но так было не всегда. Мне не повезло с генетикой. Я из тех, кто от одного взгляда на сладкое набирает вес. Цена того, что есть у меня сейчас — 20 лет борьбы за свою красоту и счастье. Срывы, откаты, испорченные кожа и волосы», — пишет Канделаки и добавляет, что занималась своей красотой не «из-за, а для».

«Для того, чтобы не одна я говорила: „Счастливая и красивая женщина“, когда смотрю в зеркало. В свои 45 я кайфую от себя больше, чем в 35 и даже чем в 25 лет!» — пишет Канделаки и упоминает «миллионы рублей, вложенные в красоту».

Ранее Тина Канделаки обвиняла американскую певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах на одной из вечеринок. «Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев», — откровенничала телеведущая в соцсетях.

Фото Тины Канделаки из социальных сетей.

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