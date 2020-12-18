«Помойный пес. Всегда его презирал»: Андрей Разин обрушился на Сергея Шнурова

Певец и музыкальный продюсер Андрей Разин в очередной раз ополчился на коллегу по цеху Сергею Шнурову. Разин возмущается, что Шнуров решил на пресс-конференции Путина обсудить нецензурную лексику.

«Всегда говорил про этого гаденыша, что он — негодяй и матерщинник. Кто вообще сказал, что он журналист? Он такой же журналист, как я балерина. Ужасный тип, который лезет во все щели… Еще к президенту его кто-то пустил», — негодует продюсер.

Разин напомнил, что уже судился с Шнуровым из-за «оскорбления Москвы». Имелся в виду нецензурный ответ Шнурова на вопрос, кто круче, Москва или Санкт-Петербург.

«Помойный пес… Я всегда с ним судился, всегда его презирал, как грязную собаку», — подытожил Разин.

Напомним, Шнуров обещал, что скажет Путину на пресс-конференции одно слово: «Хватит». Вместо этого музыкант, а теперь еще и журналист решил поинтересоваться отношениями Путина с Трампом и позицией по поводу русского мата.

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