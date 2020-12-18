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Шоу-бизнес

Юлия Санина выставила на аукцион скандальный кубок «Танців з зірками»

16:16 18 декабря 2020
Юлия Санина и Дмитрий Жук

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, не принявшая кубок от победительницы проекта «Танці з зірками» Санты Димопулос решила отдать трофей на благотворительность. Вместе с партнером Дмитрием Жуком записали видео в Instagram, в котором объявили, что своим поступком хотят помочь совершить мечты больных детей в проекте «Здійсни мрію».

«Четырнадцать недель вы поддерживали нас на „Танцях з зірками“ и благодаря вашей поддержке мы заняли почетное второе место и я воплотила свою мечту — научилась танцевать», — говорит Юлия Санина.

«А этот кубок пусть послужит благородной цели — сделает кого-то счастливым. Давайте вместе осуществлять мечты», — добавляет Дмитрий Жук.

Поступок партнеров по паркету оценили подписчики, среди которых и коллеги, бывшие участники шоу — Дарья Петрожицкая, Анна Ризатдинова, Alyona-Alyona и другие.

Напомним, в финале победу в «Танцях з зірками» одержала Санта Димопулос. Неожиданно она решила передать свой кубок Юлии Саниной, но она отказалась принимать награду и назвала такой жест лицемерным.

Сейчас Юлия Санина с мужем и сыном отдыхает в Египте и делится впечатлениями в сети.

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