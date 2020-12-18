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Шоу-бизнес

Подвыпившие Остапчук и Горняк "оттянулись" на вечеринке

16:21 18 декабря 2020
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Телеведущий Владимир Остапчука и его молодая супруга Кристина Горняк устроили первую семейную новогоднюю вечеринку — веселая парочка, судя по всему, изрядно приложилась к бутылке, после чего устроила веселые танцы.

В одном из кадров, опубликованных Горняк в «сториз» своего Instagram, она одета в темное платье с весьма провокационным разрезом до бедра. В этой же «картинке» Остапчук сидит на полу «в обнимку» с бутылкой.

Отметим, что новогоднюю елку пара нарядила 16 декабря, показав видео процесса.

Напомним, в октябре Кристина Горняк попала в ДТП.

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