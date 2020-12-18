Муж странно умершей певицы Легкоступовой заявил права на все ее наследство

Юрий Фирсов, вдовец недавно умершей певицы Валентины Легкоступовой, подал документы на вступление в наследство. Об этом сообщает «СтарХит».

«Он претендует на абсолютно все, что было на момент смерти у Легкоступовой, — это московская квартира, украшения, возможно, недвижимость за границей, денежные средства», — сказал адвокат семьи артистки Сергей Жорин.

По его словам, Фирсов хочет также получить авторские права на произведения Легкоступовой, начать концертную деятельность и исполнять «Ягоду-малину».

Еще до вступления с артисткой в официальный брак Юрий пытался контролировать ее деятельность, участвовать в организации концертов и получать дивиденды. Адвокат отмечает, что дочь Легкоступовой Анетта Бриль очень расстроена цинизмом Фирсова.

Напомним, родственники подозревают, что Легкоступову убили гантелью.

Фото: «Стархит»

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