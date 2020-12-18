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Даша Астафьева эротично поела суши и вспомнила смешной эпизод из прошлого

22:57 18 декабря 2020
Даша Астафьева эротично поела суши и вспомнила смешной эпизод из прошлого

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала любопытную историю из детства, когда она впервые попробовала суши. В своем Instagram она сообщила — это произошло 15 лет тому назад.

«На ужине с друзьями я, девочка из провинции, сказав, что миллион раз уже пробовала, что у нас, в Орджоникидзе есть много суши-баров, взяла палочками шарик васаби, и сказала, что эти мои самые любимые», — вспомнила Даша.

Тогда все закончилось относительно благополучно — аллергический отек ротовой полости сошел всего через двое суток.

Своим подписчикам звезда задала вопрос — какие любят японские лакомства они, рассказав, что она теперь предпочитает суши с черной икрой и золотом.

Звездные суши для Даши

В ответ пользователи написали, что когда-то и сами попадали впросак с васаби.

«Кто ещё пробовал свои первые суши с „самых любимых“ — зеленых — тот я», — написала cochlea.

А mackcim_ обратился к знаменитости с советом употреблять украинские суши поаккуратнее, ведь там сырая необработанная рыба.

Напомним, ранее Даша Астафьева дала совет, как разбудить свою чувственность.

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