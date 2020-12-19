«Согласна стать твоей женой!»: самые яркие моменты неожиданного финала «Холостячки»

Состоялся финал первого сезона романтического реалити «Холостячка» (СТБ). Главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В финале за ее сердце сражались бизнесмен Алексей Трегубенко и сценарист Александр Эллерт.

— Я должна не ошибиться, — сказала Ксения.

Перед тем, как сделать судьбоносный выбор, девушка представила парней своему близкому человеку — отцу.

— На этой неделе я хочу познакомить мужчин со своим папой, — сказала Ксения. — Мне его мнение очень важно и ценно. С высока своих лет и опыта он больше разбирается в людях.

Отец Холостячки признался: «Это для меня волнительный день». Семья Ксении живет в Севастополе и приехать смог только ее отец.

Первым на знакомство пришел Алексей. Парень признался, что, готовясь ко встрече, пересмотрел все серии «Крепостной», где снималась Ксения.

Отец Ксении профессионально занимается авиамодельным спортом и принес на встречу маленькие самолеты.

— Хочу, чтобы избранник дочери показал свои качества, — сказал Александр, отец Холостячки.

Леше пришлось запускать самолетик.

— Надеюсь, что он увидит во мне реального жениха для своей дочери, — предположил Леша, управляя моделью.

Встреча продолжилась за ужином. Отец Ксении интересовался, где они будут жить, если станут парой и расстроился, что у Алексея нет своего жилья.

— Я хочу построить дом вместе с Ксенией, — сказал Алексей. — Я готов стать отцом Платону, мы найдем общий язык с ним.

— Далеко не всегда даже Ксюша может совладать с Платоном, — заметил отец.

— Самое главное — мое отношение с Ксюшей, — ответил Алексей. — Не вижу проблем в ее публичности. Она меня мотивирует.

— А не задавит своей силой? — поинтересовался отец.

— Со мной она становится маленькой девочкой, о которой надо заботиться, — сказал Алексей.

Отец Холостячки остался доволен первым знакомством. На следующий день состоялась встреча с Александром Эллертом.

Александр Эллерт

— У нас будет сегодня рыбалка, — сказал отец Ксении, предлагая поближе познакомиться с Сашей.

Встреча началась с небольшого застолья — с водкой и селедочкой.

— А я бы отказалась от водки, — была расстроена Ксения.

Вечер продолжился в ресторане — отец Ксении показал ее детские фотографии.

— Это был для меня большой сюрприз, — сказала Ксения.

Отец Ксении признался, что у его дочери сложный характер.

— Возможно, тебе придется подчиняться, — заметил папа Холостячки.

Но Александр сказал, что не готов подчиняться.

— Энергия у него бьет через край, — заключил отец Ксении, обращаясь к дочери. - Он не будет податливым, как Алексей.

— У меня пятьдесят на пятьдесят, — ответила Ксения. — Не хочу ошибиться с выбором.

На крайнем свидании Леша решил удивить Ксению экстремальным времяпрепровождением и показал Холостячке опасный драфт.

— Покажу, что внутри меня горит огонь, — сказал Леша, приглашая Ксению прокатиться на гоночном авто. - Я умею ездить на грани. Если я такой спокойный, не значит, что такой всегда.

— Казалось, что меня несет непонятно куда, — была в шоке от вождения Ксения. — Но я всегда в Леше чувствовала мужскую силу.

Но на этом свидание не закончилось, парень предложил девушке вместе воспарить под куполом цирка.

— Я никогда не устану тебя удивлять, — сказал Алексей и предложил Ксении научиться воздушной гимнастике.

— Это была мечта! - восхитилась Ксения, готовясь к тренировке.

Профессиональные гимнасты показали захватывающий номер под куполом цирка. Затем на тросах стали подниматься Ксения с Алешей.

— Это были потрясающие ощущения, — восхищалась Ксения. - мне хотелось подниматься все выше и выше.

Вечер пара продолжила за разговором, обсуждая все «спорные» моменты.

— Наши все проблемные вопросы решались очень быстро и просто, — была довольна Ксения.

Алексею хотелось, чтобы Ксения готовила так же хорошо, как его мама.

— Но я понимаю, что это невозможно, — сказал Алексей.

Ксения сомневалась, что Алексей сможет наполнить ее творческую натуру.

— Я считаю, что могу наполнить тебя любовью, — ответил Алексей.

— Я всегда чувствую себя рядом с ним девочкой, — призналась Ксения. - Он все готов на себя взять. У нас есть шанс построить искренние отношения.

Финальное свидание на проекте у Ксении было с Александром Эллертом.

— Я была счастливой, как женщина, — сказала Ксения, вспоминая проект. — Я изучала мужчин и для меня это был невероятный опыт.

В свою очередь Саша принял решение побороть страх высоты — вместе с Ксюшей подняться в небо на парапланах.

— Было очень стремно, — признался Саша.

Преодолев страх, пара взмыла в небо.

— Это так классно! — восхищалась Ксения, осматривая все вокруг.

— Я почувствовал себя птицей, — сказал Саша. — Но больше никогда не полечу. Мне просто хотелось понравиться Ксении, поэтому я мог сделать все, что угодно.

Возвращаясь со свидания, пара посмотрела видео с взаимными претензиями друг другу.

— Я пришел не за пиаром, — сказал Эллерт.

Спорным оказался и момент, связанный с алкоголем.

— Я хочу рядом единомышленника, — заметила Ксения.

— Для меня важнее ты, чем бокал с алкоголем, — сказал Саша.

— С ним сложно говорить о важных вещих, — была недовольна Ксения.

— Я не буду говорить о своих ощущениях, — негодовал Саша. — Не хочу обсуждать это на всю Украину.

Вечер пара продолжила в СПА.

— Фрукты, подушки, джакузи, — предложил Холостячке парень, но между парой возникла неловкость.

— У меня не было никаких мыслей, — сказал Саша.

Ксения спросила о причинах, по которым не складывались у Александра его прошлые отношения.

— Не хочу это обсуждать, — отказал ей парень и предложил перебраться в джакузи.

Взвесив все «за» и «против», проведя с мужчинами незабываемое время вместе, Ксения приняла судьбоносное решение.

— Это невероятно важный день, — сказала Ксения, собираясь на последнюю Церемонию. — Мне предстоит сделать выбор. Есть Леша, в котором я полностью уверена. А есть Саша — здесь и сейчас. Их даже невозможно сравнить.

— Я переживал невероятно много раз, — вспоминал проект Александр Эллерт.

— Я подумала, что он очень манерный, — раздумывала о своем первом знакомстве с ним Ксения.

— Я навсегда запомнил момент нашей встречи, — признался Алексей. — Сразу понял, что просто так с проекта не уйду.

— Мне рядом с ним было как-то легко, — вспоминала первую встречу с Лешей Ксения.

— Сначала Эллерт зацепил меня своим некорректным поведением, — призналась Ксения. — Потом начал исправляться.

Перед финалом Ксения вспоминала самые яркие моменты свиданий с Алексеем и Александром.

— Я думала, что определюсь со своим выбором, — сказала Ксения. — Но произошло совсем иначе. Леша мне казался слишком идеальным мужчиной. Думала, это скучно. Но он показал мне свою решительность… А ведь у меня есть и чувства к Саше.

Перед Церемонией Ксения встретилась с ведущим реалити Григорием Решетником.

— Как мне принять решение? — спрашивала она.

— У тебя есть критерии? — интересовался Гриша.

— Все критерии использованы, я буду выбирать сердцем, — ответила Холостячка. — В Алексее я вижу стабильность, а в Саше — частичку себя.

Ксения просила совета у ведущего шоу

Финальная Церемония прошла в одном из роскошных залов столицы. Ксения, в белоснежном наряде, встретила своих избранников — Алексея и Александра. Каждый — преподнес ей кольцо с признанием в любви.

— Как бескрайняя любовь помещается в маленьком сердце, — спрашивал Ксению Александр. — Где она живет? Может там? Высоко? Где звезды? Уверен, что Вселенная давала мне знаки, чтобы я пришел на проект. Хочу наш с тобой космос, бесконечность, семью. Хочу, чтобы ты стала моей женой.

— Когда мы впервые увиделись, не верил, что это по-настоящему, — признавался холостячке Алексей. — Я мечтал и не верил, что такая девушка как ты может когда-то быть близко. Иногда думаю, что это сон. А потом чувствую себя счастливым! Ты превращаешь меня в Лешу, который готов на все ради любви. Хочу, чтобы ты разделила мою жизнь.

— Мне сложно представить нашу семейную жизнь, — говорила Александру Ксения. — Мне бывает с тобой тяжело. Я боюсь, что ты не сможешь мне довериться. Есть тысячу причин, почему нам не суждено быть вместе…

— Ты — мужчина, в котором я ни на минуту не сомневалась, — говорила Алексею Ксения. — Уверен, что ты сделаешь свою женщину самой счастливой на планете. Вижу, как сильно ты любишь. Но мне больно, что не могу ответить тебе взаимностью. Прости…

— Я благодарен за нашу историю, — ответил со слезами Алексей. — Хочу, чтобы ты была счастлива.

— Я поняла, где находится моя любовь, — ответила Ксения Александру. — Я тебя люблю. И да, я согласна!

Счастливый Александр Эллерт надел на пальчик Холостячки помолвочное кольцо.

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