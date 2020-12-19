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Шоу-бизнес

Ах, Тиночка Григорьевна! Кароль шокировала зрителей фото с обнаженной грудью

8:36 19 декабря 2020
Тина Григорьевна! Кароль шокировала зрителей фото с обнаженной грудью

В пятницу, 18 декабря, известная певица Тана Кароль, которую ранее раскритиковали за странные формы, представила «Юбилейный альбом», собравший ее самые известные хиты за 15 лет своего творчества.

А накануне премьеры она поделилась откровенной фотографией в Instagram.

На снимке Кароль предстала полностью обнаженной, при этом грудь она прикрыла руками. Роскошные волосы в этот раз были собраны в высокую прическу. Несмотря на размытость снимка, видно, что перед съемкой Тине сделали шикарный макияж…

Чтобы сгладить эффект «обнаженки», певица добавила в снимок несколько спецэффектов.

Тем не менее, многие фанаты были шокированы тем, что известная своим «благопристойным» поведением певица снялась полностью обнаженной, всего лишь прикрыв грудь руками.

Они обратились к Тине по имени и отчеству, напомнив, что «онажемать».

«Кто сокрушался, что на предыдущем фото голая Тина, не сойдите с ума — тут вообще кусочек тити», — заметил пользователь artucya.

Но в целом отношение большинства поклонников было положительным, а комментарии — восторженными. Они назвали певицу «горячей малышкой».

Отметим, что на данный момент за личной странице певицы следят почти 2 миллиона пользователей сети.

Фото телеканала 1+1

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