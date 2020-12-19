Ах, Тиночка Григорьевна! Кароль шокировала зрителей фото с обнаженной грудью
В пятницу, 18 декабря, известная певица Тана Кароль, которую ранее раскритиковали за странные формы, представила «Юбилейный альбом», собравший ее самые известные хиты за 15 лет своего творчества.
А накануне премьеры она поделилась откровенной фотографией в Instagram.
На снимке Кароль предстала полностью обнаженной, при этом грудь она прикрыла руками. Роскошные волосы в этот раз были собраны в высокую прическу. Несмотря на размытость снимка, видно, что перед съемкой Тине сделали шикарный макияж…
Чтобы сгладить эффект «обнаженки», певица добавила в снимок несколько спецэффектов.
Тем не менее, многие фанаты были шокированы тем, что известная своим «благопристойным» поведением певица снялась полностью обнаженной, всего лишь прикрыв грудь руками.
Они обратились к Тине по имени и отчеству, напомнив, что «онажемать».
«Кто сокрушался, что на предыдущем фото голая Тина, не сойдите с ума — тут вообще кусочек тити», — заметил пользователь artucya.
Но в целом отношение большинства поклонников было положительным, а комментарии — восторженными. Они назвали певицу «горячей малышкой».
Отметим, что на данный момент за личной странице певицы следят почти 2 миллиона пользователей сети.
Фото телеканала 1+174
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter