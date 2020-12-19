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Шоу-бизнес

"Больно": Волочкова впервые рассказала о предательстве дочери

10:03 19 декабря 2020
Анастасия Волочкова с дочерью

Балерина Анастасия Волочкова впервые рассказала о проблемах в отношениях с 15-летней дочерью Ариадной. В интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» она назвала причиной раздора деньги.

Ведущей Волочкова пожаловалась, что привыкшая к роскоши 15-летняя дочь два года назад переехала к отцу Игорю Вдовину и его невесте в центр Москвы. Отец тогда заявил дочери, что даст ей все, но сама Анастасия не получит ни копейки.

Согласие Ариадны на эти условия Волочкова и считает предательством. Она также признала, что до сих пор не понимает, почему дочь так поступила с ней, хотя и готова всегда ей помочь.

«Подкупить деньгами детей в этом возрасте очень просто», — с горечью констатировала Анастасия.

Напомним, минувшим летом балерина сумела отсудить у бывшего мужа Игоря Вдовина 3 млн долларов, которые она ссудила ему на строительство объекта в Астрахани.

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