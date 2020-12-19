"Пью из туфельки": Даша Астахова перепутала "пост" и "тост" Дантеса

Владимир Дантес в своем Instagram повинился в личном проявлении эйджизма (дискриминации по возрасту). По словам певца, это произошло на свадьбе, куда его пригласили в качестве ведущего. В самом конце праздника к шоумену подошел доброжелательный мужчина Юра и поинтересовался, кто в последнее время его поразил из музыкантов на просторах бывшего СНГ.

«Я начал оценивать его и думать как бы назвать такого артиста, чтобы и он знал в свои где-то 45−50 и чтобы мне было ок. Но тут он мне говорит, а ты слышал группу „Свидание“? Я отвечаю с улыбкой, что нет», — передал беседу певец.

Однако рекомендация гостя запала в душу и уже в автомобиле Владимир нашел группу в сети.

«Включаю эти песни и меня просто уносит в какую-то сказку, потом в тоску, в мои 17 лет, где я сижу на подоконнике в Харькове, за окном дождь, а в наушниках Брайан Молко…», — передал свои ощущения Дантес, подчеркнув, что хоть «Свидание» вообще не похоже на музыку Молко, но чувства оказались очень близки.

Поклонники певца удивились, что он еще такой молодой, а уже считает себя «стариком».

Но в то же время и оценили его вкус и доброе отношение к молодому поколению музыкантов и исполнителей.

Среди последних была и Даша Астафьева — она сравнила его пост с тостом и согласилась даже выпить из туфельки за него.

В итоге Володя оказался тем еще «счастливчиком».

Напомним, ранее Дантес рассекретил семейный новогодний секрет.

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