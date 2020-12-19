Галкин "отказался" от звания народного артиста и "хорошего места на кладбище"

Максим Галкин, который ранее похвалился талантами сына Гарри, признался, что спокойно воспринимает отсутствие у него званий народного или заслуженного артиста. Так в эфире своего YouTube-шоу «Музыкалити» он ответил на вопрос гостя — Валерия Меладзе — о том, кем он видит себя через 10 лет.

Меладзе посетовал, мол, его собеседник «известнее многих народных артистов России», но у него нет ни одного звания, а значит, он не будет иметь «преференций» после смерти.

«Да слава богу!» — ответил юморист, объяснив, что не понимает смысла этих преференций.

Отметим, что в этот раз соведущим Галкина на шоу оказался популярный российский певец Jony.

Напомним, ранее героем шоу Максима Галкина стал Михаил Боярский, который раскитиковал увлечение молодежи «бессмысленной» музыкой.

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