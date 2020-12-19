Звезда «Первых ласточек» рассказала, как ее парень относится к сценам секса в сериале

Занятая в сериале «Первые ласточки» (Новый канал) Тая Щурук призналась, что не испытывала дискомфорта во время съемок сцен секса, в отличие от ее парня. Ведь с партнером по сериалу — Максимом Савчиком — они знакомы давно.

«Наверное, больше мой парень чувствует дискомфорт, когда ему приходится на это смотреть. С Максимом Самчиком было две сцены, а с Девизоровым — просто поцелуй. Я с ними знакома уже давно, могу их назвать своими друзьями. Сложнее это делать с незнакомым человеком. Вот с парнем, с которым целовалась я, а потом Макс Девизоров, было не очень комфортно. Но потом мы стали общаться и сняли сцену с нескольких дублей», — сказала актриса в интервью изданию Комсомольская правда в Украине.

По ее словам, если понимать, что это работа, часть персонажа, то постель не составит труда, как и любая другая сцена.

«Иногда сцены секса проходят легче, чем те, где нужно эмоционально потратиться, например с родителями. На нее уходит больше энергии, чем на сцену секса, которую все так боятся», — объяснила Тая.

Что же касается ее парня, то с ним, призналась актриса, ей повезло.

«Вообще я его называю „заботливым мишкой“. Есть мультик с таким названием. У меня первая ассоциация с ним именно такая. По знаку зодиака он Лев, и для меня он тоже выступает защитником. Лев и заботливый мишка», — рассказала она об избраннике.

«Он не говорит: „Тая, все нормально“ или „Это все фигня, уходи с актерской профессии, иначе я с тобой расстанусь“. Он не впадает в крайности. Признает, что он чувствует дискомфорт, но при этом поддерживает меня. Я ему очень благодарна за это», — сказала она, сообщив, что встречается с любимым уже четыре года, но не торопится под венец, так как уже побывала замужем.

«На самом деле в этом есть свои минусы, но плюс в том, что это мой жизненный опыт, который помогает в актерской профессии. Я вынесла из этого свои уроки. Нельзя ни о чем жалеть, так можно всю жизнь прожить и жалеть. Надо идти дальше и не задумываться о прошлом», — объяснила она отношение к первому браку.

Тая со своим парнем Ильей

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