27.83 / 28.09 33.89 / 34.30
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда "Первых ласточек" рассказала, как ее парень относится к сценам секса в сериале

11:51 19 декабря 2020
Звезда «Первых ласточек» рассказала, как ее парень относится к сценам секса в сериале

Занятая в сериале «Первые ласточки» (Новый канал) Тая Щурук призналась, что не испытывала дискомфорта во время съемок сцен секса, в отличие от ее парня. Ведь с партнером по сериалу — Максимом Савчиком — они знакомы давно.

«Наверное, больше мой парень чувствует дискомфорт, когда ему приходится на это смотреть. С Максимом Самчиком было две сцены, а с Девизоровым — просто поцелуй. Я с ними знакома уже давно, могу их назвать своими друзьями. Сложнее это делать с незнакомым человеком. Вот с парнем, с которым целовалась я, а потом Макс Девизоров, было не очень комфортно. Но потом мы стали общаться и сняли сцену с нескольких дублей», — сказала актриса в интервью изданию Комсомольская правда в Украине.

По ее словам, если понимать, что это работа, часть персонажа, то постель не составит труда, как и любая другая сцена.

«Иногда сцены секса проходят легче, чем те, где нужно эмоционально потратиться, например с родителями. На нее уходит больше энергии, чем на сцену секса, которую все так боятся», — объяснила Тая.

Что же касается ее парня, то с ним, призналась актриса, ей повезло.

«Вообще я его называю „заботливым мишкой“. Есть мультик с таким названием. У меня первая ассоциация с ним именно такая. По знаку зодиака он Лев, и для меня он тоже выступает защитником. Лев и заботливый мишка», — рассказала она об избраннике.

«Он не говорит: „Тая, все нормально“ или „Это все фигня, уходи с актерской профессии, иначе я с тобой расстанусь“. Он не впадает в крайности. Признает, что он чувствует дискомфорт, но при этом поддерживает меня. Я ему очень благодарна за это», — сказала она, сообщив, что встречается с любимым уже четыре года, но не торопится под венец, так как уже побывала замужем.

«На самом деле в этом есть свои минусы, но плюс в том, что это мой жизненный опыт, который помогает в актерской профессии. Я вынесла из этого свои уроки. Нельзя ни о чем жалеть, так можно всю жизнь прожить и жалеть. Надо идти дальше и не задумываться о прошлом», — объяснила она отношение к первому браку.

Тая со своим парнем Ильей

229

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова на сцене

Оля, что творишь!? Полякова перессорила поклонников "слишком сексуальным" образом

мишина

«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

Василий Ломаченко

Ломаченко назвал виновных в своем поражении от Лопеса

Галкин «отказался» от звания народного артиста и «хорошего места на кладбище»

Не ждет подачек от Кремля? Галкин "отказался" от звания народного артиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер