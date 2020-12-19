"Лешу жалко": фанаты раскритиковали выбор Холостячки

В сети продолжают обсуждать выбор «Холостячки» Ксении Мишиной, которая приняла предложение руки и сердца Александра Эллерта.

Пользователи массово называют случившееся «главным разочарованием» года и успокаивают «проигравшего бой» бизнесмена Алексея Трегубенко.

«Вопрос даже не в том, как можно было не выбрать Алексея, вопрос в том, как можно было выбрать Александра», — возмущенно написала некая chayka_tanya.

«Любовь несправедливая штука, неопределенность переборола искренность, сердце победило разум, сегодняшние мимолетные чувства победили потенциально светлое будуще», — объяснил случившееся the_danils.

«Ничего не скажешь, актриса», — высказалась о Ксении marina_nagornyuk.

Сама же Ксения поблагодарила авторов и команду шоу.

«Все эти люди, днями и ночами (и это не красивые слова, иногда съемочные смены достигали 36 часов!!!) жили этим проектом. Именно поэтому он и сам полон жизни. Несмотря на то, что это шоу, прежде всего это реалити и я искренне благодарю всех этих невероятных людей, которые сделали эту сказку былью», — написала она в Instagram, отметив, что красивая импровизация невозможна без продуманного и подготовленного контекста.

Напомним, на встрече с Алексеем Трегубенко отец Ксении расстроился, узнав, что у него нет собственного жилья и выразил опасение в том, что она может его «задавить» своей внутренней силой.

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