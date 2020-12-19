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Шоу-бизнес

Много мистики: Ширвиндт указал на большие странности в смерти Жванецкого

14:30 19 декабря 2020
Александр Ширвиндт

Известный российский актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт высказался по поводу недавней смерти своего близкого друга, сатирика Михаила Жванецкого. Свои размышления он озвучил в эфире YouTube-шоу «Ещенепознер».

По мнению артиста, смерть Михаила Михайловича была странной, и таким же получилось прощание. Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса церемонию проводили в закрытом режиме, а широкая публика проститься со Жванецким так и не смогла.

«Вот похоронили Михаила Михайловича. Понимаешь, какая история… Мистическое дело с Жванецким… Такая мощная фигура! И нужно ж было помереть в карантин, так чтобы не лежать на сцене и не слышать плач. Он должен был стоять и слышать смех», — заявил Ширвиндт.

Также актер откровенно высказался по многим темам, и помимо прочего признался, что и сам часто думает о смерти. Ширвиндт мрачно шутит, что он больше не ходит на проводы многочисленных коллег и друзей, которые уходят в лучший мир, поскольку готовится к своим собственным похоронам.

«Я придумал, что охладел к кладбищам. Я коплю силы для собственной панихиды», — признался артист, который недавно вместе с супругой перенес коронавирус.

Фото Стархит

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Много мистики: Ширвиндт указал на большие странности в смерти Жванецкого

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