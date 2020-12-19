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Женился на ровеснице дочери: супругой 63-летнего Дольфа Лундгрена стала 24-летняя тренер по фитнесу

15:23 19 декабря 2020
Дольф Лундгрен

Голливудская звезда Дольф Лундгрен женился на своей 24-летней возлюбленной Эмме Крокдал, пишет Page Six.

Бракосочетание прошло тайно и, видимо, пара и дальше держала бы все в секрете, если бы не журналисты. На днях актера сфотографировали в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

О помолвке Лундгрена стало известно летом этого года. Избранницей голливудского актера стала уроженка Норвегии, переехавшая в США Эмма Крокдал. Она работает фитнес-инструктором в одном из спортивных клубов Лос-Анджелеса. Решение обручится жених и невеста приняли всего через пять месяцев отношений — они начали встречаться в январе этого года. Влюбленные обручились в Швеции.

Пара объявила о помолвке летом этого года.

«Твоя дочь обручилась? Поздравляю, Дольф!» — пошутил тогда один из пользователей в комментариях.

Дело в том, что Эмма — не только ровесница старшей дочери актера (Иде Лундгрен тоже 24 года), но еще и ее копия. Обе любимые женщины артиста — блондинки с зелеными глазами и пухлыми губками. То, что у них одинаковый типаж, заметили многие подписчики соцсетей.

Став известным в 1985 году после исполнения роли советского боксёра Ивана Драго в четвёртой части «Рокки», Лундгрен снялся более чем в 50 фильмах, наиболее известными среди которых являются «Разборка в Маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Властелины вселенной», «Дерево Джошуа», «Каратель» и трилогия «Неудержимые». В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Защитник», и впоследствии возглавил работу над картинами «Механик», «Миссионер», «Опасная гастроль» и «Машина для убийств».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Дольф Лундгрен дал интервью, в которой рассказал, что в прошлом часто занимался групповым сексом. Дольф признался, что иногда в его постели было по четыре-пять девушек сразу. В этих оргиях иногда принимала участие и его тогдашняя любовница — певица и актриса Грейс Джонс, которая была старше его на десять лет.

Фото: Instagram/emmakrokdal

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