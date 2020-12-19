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Шоу-бизнес

Ох уж эти мальчишки: сын Тодоренко и Топалова разбился после падения

15:59 19 декабря 2020
Тодоренко с сыном

Телеведущая Регина Тодоренко, отметившая недавно день рождения сына, отправилась с маленьким Майклом на Бали. Телеведущая написала в Instagram, что очень рада побыть вместе с малышом, которого не часто видит из-за работы.

На отдыхе двухлетний мальчик заставил Регину переволноваться — он упал на бортик бассейна и сильно разбил лицо, когда пытался убежать от мамы.

«Уже успели попасть в индонезийскую больницу, так как Михаил Владиславович решил упасть лицом на бортик бассейна в попытке удрать от мамы. Никого не пытаюсь напугать или вызвать жалость. Врач сказал „понаблюдать“, выписал лекарства. Все пройдет, это ведь мальчишки», — написала Тодоренко.

Также телеведущая призналась, что из-за напряженного графика ей не хватает общения с Мишей. Оказалось, что он даже разговаривал о мамочке с няней, спрашивая, где находится Регина. Она в тот момент была на работе. Супруга Топалова призналась, что в подобные моменты ей не удается сдержать слезы.

Пользователи поддержали молодую маму, ей советуют немного сбавить свой темп на работе и чаще бывать с сыном, потому что для малыша это очень важно.

Напомним, ранее в СМИ бурно обсуждали скандал, в который попала Регина Тодоренко, оправдывая домашнее насилие. Пользователи соцсетей считали Влада Топалова виновным в том, что его жену травят из-за ее высказываний.

Фото Instagram/reginatodorenko



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