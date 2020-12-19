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Шоу-бизнес

Думали, Брежнева или Никитюк: поклонники отказываются узнавать сменившую имидж Дорофееву

16:38 19 декабря 2020
Надя Дорофеева

Известная певица Надя Дорофеева, ставшая тренером в телешоу «Голос страны», продолжает делиться в соцсетях фото рабочих моментов во время съемок. Надя также изменила имидж и теперь ее не всегда сразу узнают поклонники и даже коллеги.

«Буду откровенна, я очень волнуюсь. Для меня это не просто проект, это также перезагрузка. Потому что этот год изменил мою жизнь — я стала сольной певицей и тренером „Голосу країни“. Я очень этого ждала, потому чувствую себя невероятно заряженной. И я уверена, что эта энергия поможет моей команде. Я собираю современную, трендовую, уникальную и самое важное душевную команду, и сделаю все, чтобы мои участники выглядели очень круто и показали себя как можно лучше. Я ищу digital-героев — это сейчас актуально и очень мне близко. Моя миссия — найти суперзвезд и показать их всей стране», — написала певица.

В частности, недавно она разместила фото с кофе — вероятно, в перерыве между работой в кадре решила взбодриться.

«Подкатываю к своим подписчикам», — написала Дорофеева.



Ее новая прическа и странное выражение лица сделали певицу, по мнению фолловеров, похожей на русалку. Тине Кароль она напомнила Веру Брежневу, другим — телеведущую Никитюк. А некоторые поклонники, пытаясь достучаться до сердца красавицы, начали и вовсе приписывать ей невероятные образы.

«Русалка», «Ангел» и даже «Коронавирус», «Думаю, на тебя кто-то вызвал полицию, ведь незаконно выглядеть так красиво», — такие комментарии появились под фото.

Напомним, Дорофеева рассказала, что ее сольная карьера была на грани срыва. А клип на песню «Горит» вызвал скандал. Певицу жестко раскритиковали за то, что видео сняли на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни.

Фото Instagram/nadyadorofeeva

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