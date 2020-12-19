Ничего не жалко? Ирина Билык рассказала, чем готова пожертвовать ради победы над COVID-19
Народная артистка Украины Ирина Билык, недавно отметившая день рождения младшего сына, опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала об отношении к коронавирусу.
Певица согласна пойти на жертву ради того, чтобы ненавистного ковида больше не было. В качестве «жертвы» Билык назвала любимое колечко.
Поклонники живо откликнулись на призыв певицы и начали перечислять вещи, от которых готовы отказаться ради победы над COVID-19.
При этом большинство фолловеров продолжали хвалить внешность Ирины и ее песни.
Уступив просьбам поклонников, певица опубликовала поздравление для них с праздником, выразив надежду, что в следующем году опасного заболевания уже не будет.
Напомним, недавно Ирина Билык объявила о переносе всех запланированных на конец 2020 года концертов на апрель следующего года. Причиной в команде звезды назвали карантин.
Фото Instagram/bilyk_iryna
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