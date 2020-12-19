Ничего не жалко? Ирина Билык рассказала, чем готова пожертвовать ради победы над COVID-19

Народная артистка Украины Ирина Билык, недавно отметившая день рождения младшего сына, опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала об отношении к коронавирусу.

Певица согласна пойти на жертву ради того, чтобы ненавистного ковида больше не было. В качестве «жертвы» Билык назвала любимое колечко.

Поклонники живо откликнулись на призыв певицы и начали перечислять вещи, от которых готовы отказаться ради победы над COVID-19.

При этом большинство фолловеров продолжали хвалить внешность Ирины и ее песни.

Уступив просьбам поклонников, певица опубликовала поздравление для них с праздником, выразив надежду, что в следующем году опасного заболевания уже не будет.

Напомним, недавно Ирина Билык объявила о переносе всех запланированных на конец 2020 года концертов на апрель следующего года. Причиной в команде звезды назвали карантин.

Фото Instagram/bilyk_iryna

















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