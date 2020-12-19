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Шоу-бизнес

Деградация и примитив: в сети раскритиковали новогодний клип Могилевской

21:43 19 декабря 2020
Могилевская

Певица Наталья Могилевская похвасталась в Instagram новым клипом на песню «Натусик».

В клипе артистка зачитала рэп и устроила шумную вечеринку. Ролик звезда записала вместе с ТикТокерами ULove Home. Могилевская появилась с короной на голове и с длинным микрофоном.



«Снимай видео в ТикТок под звук „Натусик“, и попади в мой сториз! Обещаю постить как можно больше ваших видео», -написала певица и поблагодарила персонал отеля «Хилтон», где прошли съемки, за терпение.

Большинству фанатов певицы ее новая работа не понравилась. Они считают, что не стоит тратить талант на такой примитив. Несколько фолловеров назвали клип деградацией.

Но были и такие, кто считает, что Могилевская идет в ногу со временем и клип сделан в стиле гротеска, просто это не все поняли.

Напомним, недавно в сети обсуждали новый образ Могилевской. Поклонники певицы раскритиковали ее преображение, отметив, что она зачастила с кардинальными изменениями.

Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

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