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Шоу-бизнес

Игривая "снегурочка": сестра Ким Кардашьян порадовала фанатов "праздничным" образом

22:19 19 декабря 2020
Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян, одна из сестер знаменитого семейства, опубликовала в преддверии рождественских праздников снимки, на которых предстала в «праздничном» образе.

Девушка расположилась на стуле перед рождественской елкой в очень соблазнительном виде. Из одежды на ней только зеленое бархатное мини-платье и ярко-красные ботфорты.

Свою сексуальность модель подчеркнула бантом, который украсил глубочайший вырез в районе декольте. Изюминку в праздничный образ Кардашьян привнесли и сережки в виде красных елочных шариков.


«Мое присутствие — это подарок», — написала Кортни, намекая, что именно она является «главным праздничным украшением» в доме.

В комментариях Кортни засыпали комплиментами. Под публикацией отметилась и сестра модели Хлое. Девушка решила уточнить, для чего все это, на что Кортни ответила, что так она разворачивает подарки, и предложила присоединиться. Другая родственница — Кайли Дженнер — предпочла более короткий комментарий, назвав Кортни милашкой.

Напомним, недавно Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков в платье, которое украшает огромный принт с ее собственным портретом. А провокационное фото ее сестры Хлое вызвало восторг в сети.


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