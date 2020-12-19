Игривая "снегурочка": сестра Ким Кардашьян порадовала фанатов "праздничным" образом

Кортни Кардашьян, одна из сестер знаменитого семейства, опубликовала в преддверии рождественских праздников снимки, на которых предстала в «праздничном» образе.



Девушка расположилась на стуле перед рождественской елкой в очень соблазнительном виде. Из одежды на ней только зеленое бархатное мини-платье и ярко-красные ботфорты.



Свою сексуальность модель подчеркнула бантом, который украсил глубочайший вырез в районе декольте. Изюминку в праздничный образ Кардашьян привнесли и сережки в виде красных елочных шариков.





«Мое присутствие — это подарок», — написала Кортни, намекая, что именно она является «главным праздничным украшением» в доме.



В комментариях Кортни засыпали комплиментами. Под публикацией отметилась и сестра модели Хлое. Девушка решила уточнить, для чего все это, на что Кортни ответила, что так она разворачивает подарки, и предложила присоединиться. Другая родственница — Кайли Дженнер — предпочла более короткий комментарий, назвав Кортни милашкой.



Напомним, недавно Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков в платье, которое украшает огромный принт с ее собственным портретом. А провокационное фото ее сестры Хлое вызвало восторг в сети.







24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter