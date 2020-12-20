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Шоу-бизнес

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

7:36 20 декабря 2020
Харламов

Российский комедийный актер Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус снова готов к новым отношениям, передает «5 канал».

Услышав сколько зарабатывает певица Юлия Зиверт (Zivert), Харламов сделал ей предложение прямо в эфире программы Comedy Club.

«А тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек», — процитировал шоумен слова песни Зиверт, после того как стало известно, что за минувший год гонорары Юлии составили 3,1 миллиона долларов.

К слову, девушка в данный момент пока не готова искать себе молодого человека. 30-летняя Юлия живет вместе с мамой, сестрой и собакой, и абсолютно счастлива. Деньги она предпочитает тратить на вещи, которые ей нравятся, и стремится, чтобы ее близкие ни в чем не нуждались.

Юлия Сытник стала Юлией Зиверт после развода родителей. Она родилась в Москве. Ее детство прошло в Одессе. Юля успела позаниматься и бальными танцами, и классическим балетом, в школе любимым предметом был английский язык.

Зиверт даже думала профессионально развиваться в направлении дизайна одежды — поступила в институт на модельера, но по финансовым причинам учебу бросила. Немного поработав флористом, Юля устроилась стюардессой в «Аэрофлоте». За 4 года девушка сделала неплохую карьеру. Затем она ушла в танцы. Но пришлось бросить — коллектив распался. Тогда Зиверт поняла, что «пора реализовать сидевшую глубоко в душе мечту». Страсть к пению, по словам Юлии, проснулась в ней вместе с умением говорить, только потребовалось время, чтобы привыкнуть артикулировать русскую речь, а не английскую.

Как известно, Гарик Харламов считается одним из самых высокооплачиваемых шоуменов, но его доход чуть ниже, чем у Зиверт. По данным Forbes, Гарик за минувший год заработал 2,9 миллиона долларов.

Завидному холостяку постоянно приписывают новые отношения. Ходили слухи, что Харламов встречался с телеведущей Яной Кошкиной. Потом поговаривали, что артист был увлечен своей партнершей по фильму «Гусар» Катериной Ковальчук.

Напомним, бывшая жена Харламова Кристина Асмус в последнее время постоянно экспериментирует со своей внешностью. Молодая женщина не так давно изменила цвет волос и никак не может привыкнуть к новому образу.

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