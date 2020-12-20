Получила от Мика Джаггера два важных урока: Ани Лорак рассказала о встрече с легендой рока

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, в передаче «Вечерний Ургант» рассказала о встрече с вокалистом рок-группы The Rolling Stones Миком Джаггером.

По словам Лорак, с британским музыкантом она познакомилась в 2001 году. Встреча произошла в Лондоне в студии Метрополис, где она записывала песню на украинском и английском языках. Когда Лорак узнала, что этажом выше работает Мик Джаггер, она пошла к нему и представилась.

Певица отметила, что Мик Джаггер оказался очень доброжелательным. Он не только с радостью сфотографировался с нею, но и спустился на первый этаж, чтобы послушать, как Ани Лорак записывает урок. После чего похвалил певицу, положительно оценив ее творчество.

«Я получила от него два главных урока. Первое — неважно, какая ты звезда, ты должен быть открытым добрым человеком. Второе — ты всегда должен вдохновлять. Он столько сказал теплых слов, что после этого мы стали еще более вдохновенно петь и писать музыку»,— призналась артистка.

Напомним, в ноябре Лорак выпустила новый клип на песню «Страдаем и любим». Певица обещала глубокую песню о чувствах и жизненных поворотах, но публика приняла клип холодно. Многие поклонники писали, что лучшая часть творческой карьеры певицы уже в прошлом.

Фото mk.ru/

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter