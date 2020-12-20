"Хотела пиара – получай": попытка "Холостячки" оправдать свой выбор в проекте столкнулась с волной негатива

Украинская актриса Ксения Мишина после окончания шоу «Холостячка» заявила, что столкнулась с большим количеством ненависти. В своем Instagram-аккаунте Мишина попыталась объяснить свой выбор, написав душещипательный пост.

«Это был нелегкий путь ни для кого из нас: ни для меня, ни для мужчин. Когда в дело вступают эмоции и чувства, а на кону твоя жизнь, сложно полагаться только на логику, согласитесь. Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу. Да и моей целью, когда я шла на проект, было узнать себя, узнать других мужчин, увидеть их и осознать в душе свои истинные желания и ожидания. Я сознательно шла на сближение с теми, кто откликнулся, чтобы узнать себя и их как можно лучше. И хочется вам этого или нет, это и есть суть этого реалити», — написала Мишина. ⠀

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По словам актрисы, мужчина для нее прежде всего личность, а «не закрытие дефицитов в жизни».

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«У меня лишь одна жизнь и я живу ее честно и с гордо поднятой головой. Мне не раз приходилось принимать сложные решения, но я никогда ни о чем не жалела и всегда убеждалась в том, как прекрасен замысел Творца», — добавила Ксения.

Некоторые фолловеры ответили ей пониманием.

Но также было много и тех, кто не понял ее намерений, и обвинили в попытках пиара и корысти.

Некоторые комментаторы считают, что многие люди высказались на эмоциях. Через время волна негатива спадет, строго судить Мишину и ее выбор перестанут и поймут, что ее выбор — это выбор чувств.

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Фото Instagram/misha.k.ua

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