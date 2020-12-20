Пенкин готов заняться репетиторством с Басковым после его "ужасного дуэта" с Киркоровым

Известный российский певец Сергей Пенкин в шоу «Секрет на миллион» рассказал Лере Кудрявцевой, что мог бы многому научить звезд современного шоу-бизнеса.

Он отметил, что уже был на пике творческой карьеры, когда Филипп Киркоров и Николай Басков только начинали. Он назвал голос Киркорова более модным. А с Басковым готов позаниматься вокалом, чтобы тот «сильно не форсировал голос».

Совместный дуэт Киркорова и Баскова певец назвал ужасным. Он подчеркнул, что артист не должен терять чувство достоинства и петь в угоду толпе.

Прошелся Пенкин и по очень ярким костюмам обоих «королей российской эстрады». Он напомнил, что первым стал использовать стразы в концертных нарядах.

Напомним, Сергею Пенкину в феврале следующего года исполнится 60 лет. Пенкин занесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель уникального голоса, его диапазон составляет четыре октавы.

Репертуар артиста включает народные песни, романсы, популярные западные шлягеры. Известными в исполнении певца стали песни Feelings, «Дождь осенний», «В другую весну», «Призрак оперы», Caruso, «Триумф Дон Жуана», «Ария мистера Икс» и другие — всего более 140 песен.

Пенкин — автор песен «Розовый сад», «Молитва», «Сверчок», «Ноктюрн», «Вспомни», «Вокализ № 3», «Последний шаг». С сольными концертами выступал на крупнейших эстрадных площадках России. На телевидении Пенкин не частый гость.

По мнению певца, у него никогда не было ни взлетов, ни падений — всегда золотая середина. Зрители Пенкина становятся с каждым годом все моложе. Артист отметил, что раньше все время пропадал на концертах, где собирал полные залы. Сейчас все изменилось. В этом году в Пенкина было всего три больших выступления.

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