Водил по ресторанам и угощал вином: Волочкова призналась в тайной связи с Валентином Гафтом

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что была знакома с недавно скончавшимся легендарным артистом Валентином Гафтом. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По ее словам, знакомство произошло, когда она начала репетировать спектакль в театре четыре года назад.

По словам 44-летней балерины, пожилой актер водил ее по ресторанам и угощал вином. Волочкова утверждает, что именно Гафт разглядел в ней огромный талант и обещал протекцию.

«Когда мы познакомились, он жил один. Его родные люди не были с ним рядом. Мы впервые встретились четыре года назад. Мы с ним сходили в ресторан на бокальчик вина. Я стала читать монолог, и он сказал, что у меня хорошие данные. Пообещал помочь», — вспомнила Волочкова.

Она добавила, что Гафт якобы жаловался, что никому нет дела до него. Всех интересовали только его деньги. По ее словам, с ним не было никого рядом до конца его дней.

Гафт якобы знал, что после его кончины родственники наверняка развернут битву за наследство. Артист якобы считал некоторых своих близких «недобропорядочными людьми» и жаловался на отсутствие внимания.

Балерина утверждает, что пыталась немного за ним поухаживать, купить ортопедический матрац. Но узнавшие об этом родственники стали избавляться от Волочковой всеми возможными способами.

Волочкова добавила, что ухаживал за больным Гафтом только актер Саид Багов. А родственники отказывались от посторонней помощи.

Напомним, 85-летний Валентин Гафт скончался 12 декабря от последствий инсульта. Прощание с актером состоялось в его родном московском «Современнике». Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.

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