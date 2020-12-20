Почти дочь: бывшая жена Джигарханяна показала девочку, которую считает своей наследницей

Бывшая жена покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сделала неожиданное признание. В своем Instagram 42-летняя «киевская пианистка», не имеющая собственных детей, намекнула на то, что у нее есть девочка, которую она считает продолжательницей своего дела и, возможно, даже наследницей.

В качестве таковой она видит ученицу Дашу, которую обучает игре на пианино.

«С моей младшей, очаровательной коллегой. Учиться играть на рояле с детства — всегда непросто. Но иначе эту профессию приобрести невозможно», — подписала фото Цымбалюк-Романовская.

В ответ на вопрос, не является ли девочка ее дочерью, Виталина ответила «почти».





Поводом для подобного вопроса стало то, что Цымбалюк-Романовская и ее ученица одеты в похожие домашние костюмы. Кроме того, женщина отметила аккаунт Дарьи, так что перейдя по ссылке, можно узнать, что девочке десять лет и увлекается она не только игрой на пианино. Даша — начинающая модель.

Как писали «ФАКТЫ», недавно сын Армена Джигарханяна Степан Власов резко высказался в адрес бывшей супруги актера — пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Он упрекнул ее в пиаре на смерти отца, назвав «женой на час».

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