27.92 / 28.07 33.96 / 34.19
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Маугли, где твой Тарзан?!": Королеву раскритиковали за попытку зарабатывать на доверчивых поклонниках

16:13 20 декабря 2020
королева

Африканский вояж Наташи Королевой, заявленный как попытка отдохнуть от цивилизации, оказался телепроектом. На Занзибаре Королева снималась в «выживальческом» реалити-шоу, и совсем скоро его можно будет увидеть на ТВ. Поклонники певицы немного разочарованы, что уход от цивилизации был постановочным.

В Instagram Королева анонсировала, что новое шоу с ее участием будет называться «Племя».

Некоторые поклонники певицы с нетерпением ждут шоу.

Есть и те, кто изначально скептически относится к новому телепроекту.

Также Королевой припомнили, что после громкого семейного скандала о ней с Тарзаном снова заговорили, и гонорары звездного семейства выросли. Участие певицы в необычном телепроекте тоже может быть частью «пиар-раскрутки».

Напомним, Королева около месяца провела на африканском острове среди аборигенов в племени Бома.

Фото koroleva__star/Instagram

255

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Волочкова и Гафт

Водил по ресторанам и угощал вином: Волочкова призналась в тайной связи с Валентином Гафтом

Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

Виталина Цымбалюк-Романовская

Почти дочь: бывшая жена Джигарханяна показала девочку, которую считает своей наследницей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер