"Маугли, где твой Тарзан?!": Королеву раскритиковали за попытку зарабатывать на доверчивых поклонниках

Африканский вояж Наташи Королевой, заявленный как попытка отдохнуть от цивилизации, оказался телепроектом. На Занзибаре Королева снималась в «выживальческом» реалити-шоу, и совсем скоро его можно будет увидеть на ТВ. Поклонники певицы немного разочарованы, что уход от цивилизации был постановочным.

В Instagram Королева анонсировала, что новое шоу с ее участием будет называться «Племя».

Некоторые поклонники певицы с нетерпением ждут шоу.

Есть и те, кто изначально скептически относится к новому телепроекту.

Также Королевой припомнили, что после громкого семейного скандала о ней с Тарзаном снова заговорили, и гонорары звездного семейства выросли. Участие певицы в необычном телепроекте тоже может быть частью «пиар-раскрутки».

Напомним, Королева около месяца провела на африканском острове среди аборигенов в племени Бома.

Фото koroleva__star/Instagram

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