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Шоу-бизнес

Полиция ошиблась: отец звезды "Дальнобойщиков" считает, что на самом деле его сына убили

17:27 20 декабря 2020
Владислав Галкин

Приемный отец известного российского актера Владислава Галкина Борис Сергеевич уверен, что пасынка убили, а виной всему стали алкоголь и большие деньги, пишет starhit.ru.

Владислав ушел из жизни в 38-летнем возрасте. Тогда он уже имел серьезные проблемы с алкоголем и законом. По словам отчима актера, пасынку помогли уйти на тот свет.

«До сих пор считаю, что его убили. Была кровь на стене, на столе стояли бокалы с томатным соком, который Влад никогда не пил. Кровь была на бокале. Чья? Неизвестно… На экспертизу эту кровь не взяли. Если она принадлежит Владиславу, то тогда кто убил его? А если это чья-то другая кровь, то задаю тот же вопрос: чья? Но все это показалось следствию не интересным», — поделился наболевшим 73-летний Борис Галкин.

По его словам, незадолго до кончины Влад снял крупную сумму денег. Отчим актера считает, что его могли вполне убить ради наживы.

«У него в телефоне было пять номеров: Враг 1, Враг 2, Враг 3, Враг 4, Враг 5. По всем этим номерам я звонил, но никто трубку не взял. Влад говорил мне, что собирается снять со счета более 100 тысяч долларов. Эта сумма куда-то исчезла», — отметил он.

Как писали «ФАКТЫ», смерть Владислава Галкина в 2010 году стала неожиданной для любителей кино. Он был известен по сериалам «Дальнобойщики», «Мастер и Маргарита», «Спецназ», а также по роли Гекльберри в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Он был найден мертвым у себя в квартире. Основной причиной смерти называли острую сердечную недостаточность, вызванную приемом большого количества алкоголя.

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