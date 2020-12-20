«В 2020 году я стала мамой»: Лорак удивила необычным признанием

Ани Лорак в тяжелом для себя 2020 году заново освоила навыки хорошей домохозяйки. По словам певицы, ей пришлось из артистки стать мамой, научиться готовить и вести домашнее хозяйство, но со всеми этими задачами Каролина справилась. Своими победами Лорак похвасталась в программе «Вечерний Ургант».

«Сначала была паника: как это я сама на хозяйстве оказалась… Теперь я поняла, что я справляюсь с домашним хозяйством. Я могу убирать, стирать, готовить вкусные блинчики, сырники, обеспечивать дочери онлайн-обучение. Я из многодетной семьи, я умею варить борщи, но все это немного забыла — на самоизоляции пришлось вспомнить… Но знаете, что есть самая большая награда и самый большой труд? Это быть мамой, это номер один», — заявила певица.

Напомним, из-за карантина концертный тур Ани Лорак был отложен. Во время вынужденного перерыва певица занялась воспитанием и обучением дочери — девятилетней Софии.

В программе «Вечерний Ургант» Лорак также рассказала, какие уроки вынесла из встречи с Миком Джаггером.

Фото anilorak/instagram

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