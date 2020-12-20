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Шоу-бизнес

"Харламов точно ее отец?" фото дочери Кристины Асмус удивило фанатов

18:25 20 декабря 2020
настя

Актриса Кристина Асмус («Интерны») полгода назад расторгла брак с шоуменом Гариком Харламовым. Шестилетнюю дочь бывшие супруги воспитывают по очереди. Когда Кристина опубликовала в Instagram фотографии с дочкой, подписчики обратили внимание, насколько девочка не похожа на отца.

«А точно Харламов отец? Вся в Кристину пошла», — говорят фолловеры Асмус о юной Анастасии.

При этом сходство Насти с мамой сомнений не вызывает. Девочке, похоже, передалась по наследству хорошая гибкость Кристины. На фото обе гимнастки — и старшая, и младшая — поражают своей растяжкой.

Напомним, Харламов после развода уже готов к новым отношениям и публично сделал предложение певице Юлии Зиверт.

Фото asmuskristina/Instagram

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