"Папина дочка" Лиза Арзамасова вышла замуж за прославленного тренера Илью Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова, известная зрителям по сериалу «Папины дочки», вышла замуж. Избранником Лизы стал известный фигурист, хореограф и тренер Илья Авербух. Фотографиями с торжества пара поделилась в Instagram.

Роман Елизаветы и Ильи длится уже почти девять лет. Солидная разница в возрасте (Лизе — 25 лет, Авербуху — 47) препятствием для любви не стала.

Жених с невестой решили устроить не слишком формальную церемонию регистрации брака. Лиза для свадьбы выбрала нежно-голубое платье в пол со спущенными плечами. Жениху больше был по душе стиль кэжуал: бежевые брюки, черный неформальный пиджак и белая футболка.

В своем Instagram Лиза поделилась, как расплакалась от счастья, когда говорила «Да».

Напомним, бывшая жена Авербуха Ирина Лобачева рассказала журналистам, что роман Ильи и Лизы тянется с 2012 года. Экс-супруга спокойно относится к новому браку Авербуха, только просит его не забывать о подрастающем сыне.

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