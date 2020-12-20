27.92 / 28.07 33.96 / 34.19
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Папина дочка" Лиза Арзамасова вышла замуж за прославленного тренера Илью Авербуха

18:51 20 декабря 2020
лиза арзамасова

Актриса Елизавета Арзамасова, известная зрителям по сериалу «Папины дочки», вышла замуж. Избранником Лизы стал известный фигурист, хореограф и тренер Илья Авербух. Фотографиями с торжества пара поделилась в Instagram.

Роман Елизаветы и Ильи длится уже почти девять лет. Солидная разница в возрасте (Лизе — 25 лет, Авербуху — 47) препятствием для любви не стала.

Жених с невестой решили устроить не слишком формальную церемонию регистрации брака. Лиза для свадьбы выбрала нежно-голубое платье в пол со спущенными плечами. Жениху больше был по душе стиль кэжуал: бежевые брюки, черный неформальный пиджак и белая футболка.

В своем Instagram Лиза поделилась, как расплакалась от счастья, когда говорила «Да».

Напомним, бывшая жена Авербуха Ирина Лобачева рассказала журналистам, что роман Ильи и Лизы тянется с 2012 года. Экс-супруга спокойно относится к новому браку Авербуха, только просит его не забывать о подрастающем сыне.

496

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Волочкова и Гафт

Водил по ресторанам и угощал вином: Волочкова призналась в тайной связи с Валентином Гафтом

Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

Виталина Цымбалюк-Романовская

Почти дочь: бывшая жена Джигарханяна показала девочку, которую считает своей наследницей

Александр Усик

Усик дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер