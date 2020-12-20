Звезды меняют профессию: Билык и Коляденко отправились на рынок торговать елками

Певица Ирина Билык, которой из-за карантина пришлось перенести все концерты, не унывает и попробовала себя в новой профессии. Вместе с хореографом и телеведущим Дмитрием Коляденко Билык отправилась на елочный базар продавать новогодние деревца.

Чтобы торговля шла живее, Ирина приплясывала, а Дмитрий через громкоговоритель зазывал покупателей, на ходу сочиняя стихи о Новом годе. Потом торговцы поменялись ролями. Коляденко продавал, а Билык исполняла свои песни.

Билык заявила, что исполнила свою детскую мечту, поскольку будучи маленькой, иногда представляла, как будет торговать новогодними елками.

Напомним, Дмитрий Коляденко в интервью «ФАКТАМ» поделился воспоминаниями времен семейной жизни с Ириной Билык. По словам шоумена, на новый год в доме Билык царила атмосфера как в большой и шумной итальянской семье.

Фото kolyadenkodima_official/Instagram, inter.ua

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